Buffon, Griezmann en Kroos volgende kanshebbers Ballon d'Or

France Football heeft maandag wederom vijf namen bekendgemaakt die kans maken op de Ballon d'Or 2017. Nadat eerder op de dag al bekend werd dat onder anderen Neymar, Dries Mertens, Harry Kane en Luis Suárez meedingen naar de eretitel, maakt de Franse sportkrant ook melding van de nominatie van Gianluigi Buffon, Antoine Griezmann, Toni Kroos, Sadio Mané en Radamel Falcao bekend.

Buffon kende een geweldig seizoen met Juventus, met de winst van de Serie A en een plek in de Champions League-finale, die uiteindelijk werd verloren van Real Madrid. Een belangrijke speler van het succes van de Koninklijke is Kroos, die ook is genomineerd. De Duitse middenvelder is een vaste basiskracht onder Zinédine Zidane en heeft er mede voor gezorgd dat ook de Spaanse landstitel werd gewonnen.

Griezmann geldt al jarenlang als dé spits van Atlético Madrid en was vorig voetbaljaargang wederom belangrijk voor de ploeg van trainer Diego Simeone. Falcao zorgde er met zijn doelpunten voor dat AS Monaco landskampioen van Frankrijk werd, terwijl Sadio Mané in het shirt van Liverpool indruk heeft gemaakt met zijn rendement en wervelende acties.

Gedurende de dag worden er om de paar uur vijf nieuwe namen bekendgemaakt. France Football maakte eerder op de maandag al bekend dat Neymar, Paolo Dybala, Luka Modric, N'Golo Kanté, Marcelo, Suárez, Mertens, Philippe Coutinho, Jan Oblak, Sergio Ramos, Kane, Edin Dzeko, David de Gea, Robert Lewandowski en Kevin De Bruyne kans maken op de eretitel. Om 18.35 en 19.15 uur worden de namen van de andere tien spelers verwacht.