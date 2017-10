Twijfels Advocaat genegeerd: ‘Wat hij vindt, interesseert me niet’

Zweden won zaterdagavond met 8-0 van Luxemburg, waardoor de Scandinaviërs met veel vertrouwen afreizen naar Nederland. De ploeg van Janne Andersson moet dinsdag tegen Oranje met zeven goals verschil verliezen om de tweede plek in de poule aan het Nederlands elftal te verliezen. De bondscoach zegt veel vertrouwen te hebben in het duel met Oranje.

"Het zal een speciaal soort wedstrijd worden", zegt Andersson maandag op de persconferentie. "We verwachten een bijzonder aanvallend Nederland, maar het zal onze manier van voetballen niet echt veranderen", zo stelt de trainer, geciteerd door Voetbal International. "Ik kijk met veel respect naar Nederland. Het wordt een moeilijke wedstrijd, dus we moeten ons goed concentreren op ons spel."

Dat Zweden een monsterzege boekte op Luxemburg verleidde Dick Advocaat tot het uitspreken van zijn twijfels aangaande de bereidheid van de Luxemburgers om een goed resultaat neer te zetten. "Maar wat hij vindt, interesseert me niet", zegt Andersson. "Ik let op mijn eigen ploeg, wat Advocaat vindt en zegt over Luxemburg moet hij zelf weten."

In gesprek met de NOS gaf Andersson aan dat zo'n uitslag geen unicum is. "Ik heb weleens een wedstrijd met 7-0 verloren, jaren geleden. Ik ben al 32 jaar trainer, dus ik heb alles al eens meegemaakt. Soms win je, soms verlies je. Maar zo'n uitslag komt niet vaak voor", aldus de Zweedse bondscoach, die zich kon vinden in de woorden dat de uitslag tegen Luxemburg 'niet normaal' is.