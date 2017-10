‘Je hebt Lewandowski, Messi en Ronaldo, daarna komt hij’

Wojciech Szczesny ruilde Arsenal afgelopen zomer voor ruim twaalf miljoen euro in voor een dienstverband bij Juventus, mede omdat de doelman bij the Gunners weinig speelminuten werd gegund achter Petr Cech. Bij la Vecchia Signora is Szczesny ook tweede keus achter Gianluigi Buffon, maar de 27-jarige sluitpost zegt dat hij nog geen spijt heeft van de transfer naar Italië.

"Ik kwam hier omdat ik alles moet winnen", aldus de Pool in gesprek met Mediaset. "Ik heb Juventus gekozen vanwege de winnaarsmentaliteit. Na iedere training voel ik me sterker en meer klaar om te spelen voor deze club. Het leek mij een normale keus: als Juve je belt, ga je. Als je voor Juventus speelt, is het doel altijd om alles te winnen. Dat is dit jaar niet anders."

Szczesny, die tot op heden slechts twee Serie A-duels heeft gekeept voor de Italianen, erkent dat de club flinke concurrentie ondervindt inzake de landstitel: "Napoli lijkt het gevaarlijkst, vanwege hun kwalitatief goede spel. Maar ook nog AS Roma en Internazionale zijn er nog", beseft de Pool, die lyrisch is over teamgenoot Paolo Dybala. "Hij is niet van deze wereld, hij is een van de beste spelers ter wereld. Je hebt Robert Lewandowksi, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo en dan Dybala."