Langeler: ‘Als dat niet lukt, dan is dat niet het einde van de wereld’

Jong Oranje won vrijdag met 3-0 van de leeftijdgenoten van Letland, maar ondanks het goede resultaat gaat Art Langeler aardig wat wisselingen doorvoeren voor de wedstrijd tegen Oekraïne. "We hebben een aantal jongens waarvan ik vind dat ze geen twee wedstrijden in één week kunnen spelen. Dat geldt in het bijzonder voor spelers die niet wekelijks spelen bij hun club", legt de bondscoach uit.

Langeler erkent dat het minieme wedstrijdritme van zijn spelers een probleem is: "Dat ze niet genoeg spelen wel, het wisselen niet. We hebben negentien jongens van een heel hoog niveau." Steven Bergwijn moest in de tweede helft tegen Letland plaatsmaken voor teamgenoot Sam Lammers. Bergwijn speelde volgens critici een prima wedstrijd, maar Langeler heeft een verklaring voor de wissel: "We hebben Steven tegen Oekraïne weer nodig", zegt de trainer in gesprek met Voetbal International. "We moeten zuinig zijn op onze jongens."

Jong Oranje, nummer drie in de kwalificatiegroep, treft dinsdag nummer twee Oekraïne en winst is noodzakelijk om koploper Jong Engeland te kunnen bijbenen. "Het zal een andere wedstrijd zijn dan afgelopen vrijdag", aldus Langeler. "Oekraïne heeft een betere ploeg dan Letland, de omstandigheden zijn anders dan in Doetinchem. Die Oekraïners zijn fysiek in orde. Als het lukt bij Oekraïne, dan is het fantastisch. Als dat niet lukt, dan is dat niet het einde van de wereld."