Giroud strijdt met keeper en opponent Lieke Martens om Puskás Award

De FIFA heeft maandag de tien genomineerden voor de Puskás Award teruggebracht tot drie spelers. Olivier Giroud, Deyna Castellanos en Oscarine Masuluke maken nog kans op de prijs voor het beste doelpunt van het seizoen 2016/17. Op 23 oktober wordt de uiteindelijke winnaar bekendgemaakt.

Giroud scoorde op nieuwsjaarsdag met een scorpion kick tegen Crystal Palace de 1-0, een poging die via de lat in het doel belandde. De Franse aanvaller van Arsenal neemt het op tegen Castellanos: de jonge middenveldster annex aanvalster schoot namens Venezuela vanaf de middenlijn raak tegen Kameroen bij het WK Onder-17. Castellanos is door de FIFA overigens ook genomineerd voor Beste Vrouwelijke Speler, de prijs waar ook Lieke Martens kans op maakt.

Masuluke is de derde genomineerde voor de Puskás Award. De Zuid-Afrikaanse doelman zorgde er met zijn wonderschone omhaal voor dat zijn club Baroka FC in extremis een punt overhield aan het duel met Orlando Pirates. Masuluku is de eerste keeper die genomineerd is voor de prijs. Doelpunten van onder anderen Mario Mandzukic, Kevin-Prince Boateng en Nemanja Matic vielen uiteindelijk af.