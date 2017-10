Advocaat kijkt terug op busrit in Wit-Rusland: ‘Toen was de voorbereiding weg’

Nederland heeft dinsdagavond een overwinning met zeven doelpunten verschil op Zweden nodig, anders zijn de kansen op kwalificatie voor het WK definitief verkeken. In aanloop naar de laatste WK-kwalificatiewedstrijd ging bondscoach Dick Advocaat in op de teleurstellend verlopen kwalificatiecampagne en ziet hij het, door een nieuwe lichting spelers, in de toekomst wel goedkomen met het Nederlandse voetbal.

Alleen een wonder kan Oranje nog naar het WK brengen. “Het is een voetbalwedstrijd, alles is mogelijk. Het wordt echt een moeilijke wedstrijd, want Zweden heeft laten zien moeilijk te kloppen te zijn. Het zal moeilijk zijn zeven keer te scoren, maar je weet het niet”, vertelt Advocaat, geciteerd door Voetbal International. “Je hebt de eer naar jezelf en het publiek toe om een goed resultaat neer te zetten. Het elftal heeft altijd de intentie om goed te spelen, maar we hebben ook te maken met een tegenstander.”

Voor de tweede keer op rij dreigt Oranje een groot eindtoernooi mis te lopen. Wat er de afgelopen drie jaar fout is gegaan bij het Nederlands elftal? “Lastige vraag”, zegt Advocaat. “De start van de campagne was niet goed, dat is zeker. We hebben geprobeerd dat te repareren, niet wetende dat Zweden Frankrijk zou verslaan. We dachten dat vier zeges in de laatste vijf wedstrijden genoeg zou zijn, maar Zweden dacht daar anders over.”

Zweden won afgelopen zaterdag met 8-0 van Luxemburg, waarna Oranje niet verder kwam dan een 1-3 uitzege op Wit-Rusland. “Iedereen stapte gemotiveerd de bus in en toen hoorde je om de tien minuten een belletje gaan. 1-0, 2-0... Toen was de voorbereiding weg”, aldus de bondscoach. “Dat de spelers nu opeens in de put zitten, dat moet morgen weg zijn. Ze moeten gewoon met een goed gevoel gaan spelen.”

Na het EK in Frankrijk gaat Oranje naar alle waarschijnlijkheid ook het WK in Rusland missen. Het eerstvolgende toernooi waar Nederland aan kan deelnemen is het EK van 2020. “Er komen nog steeds goede, jonge spelers aan. Hopelijk kunnen zij het gat opvullen. We denken nog steeds dat we goede prestaties neer kunnen zetten in de toekomst”, aldus Advocaat, die merkt dat alle internationals nog graag voor de nationale ploeg spelen. “Daarin is geen verschil met het verleden, zeker niet. Alleen is de kwaliteit misschien minder dan toen Wesley Sneijder en Arjen Robben jonger waren. Dat kan altijd gebeuren.”