‘Op dit moment niet heel gepast om daar antwoord op te geven’

Het blijft vooralsnog onduidelijk of de WK-kwalificatiewedstrijd van dinsdagavond tussen Nederland en Zweden de laatste interland wordt van Arjen Robben. De aanvoerder van Oranje gaf maandag op de persconferentie aan dat hij daar liever nog niet op in wilde gaan, daar hij het belang van de ploeg en de wedstrijd groter acht dan zijn eigen persoon.

“Ik heb heel duidelijk aangegeven dat ik voor de wedstrijd tegen Zweden geen uitspraken doe, daar blijft het nu ook bij”, aldus Robben, die zich niet uit de tent liet lokken door vragen van de aanwezige media. “Ik denk dat het op dit moment niet heel gepast is om antwoord te geven. Het gaat niet om mij, maar om de ploeg. Ik hoop van harte dat het stadion goed gevuld is.”

Nederland moet met zeven doelpunten verschil winnen van Zweden om de play-offs te behalen. Een opgave die praktisch onmogelijk is. Toch gaat Robben ervan uit dat hij en zijn ploeggenoten alles geven om het in ieder geval te proberen. “Je moet in het shirt van Oranje altijd 'eer' in je donder hebben”, aldus de buitenspeler. “Misschien nu juist wel wat meer.”

Na afloop van de met 1-3 gewonnen wedstrijd tegen Wit-Rusland, gooide Robben de handdoek in de ring en gaf hij Oranje geen kans meer op kwalificatie voor het WK. Bondscoach Dick Advocaat vond dat een vreemde uitspraak. “We gebruikten misschien wat andere woorden, maar volgens mij was de strekking min of meer hetzelfde. We zitten op één lijn”, besluit Robben. “Daarover is geen misverstand.”