Kempes: 'Zij zijn de enigen die blij zijn als Messi niet naar het WK gaat’

Argentinië moet dinsdagnacht in de laatste WK-kwalificatiewedstrijd een goede prestatie neerzetten tegen Ecuador om kans te maken op het eindtoernooi in Rusland volgend jaar zomer. Mario Kempes, voormalig topspits van onder meer River Plate en Valencia, ziet de situatie van zijn land met lede ogen aan en hoopt met heel zijn hart dat Argentinië zich alsnog weet te plaatsen.

"Een wereldkampioenschap zonder Argentinië en Lionel Messi zou catastrofaal zijn", zegt de 43-voudig Argentijns international in gesprek met Super Deportivo Radio de Santa Fe. "De enigen die blij zijn als Messi niet naar het WK gaat, zijn Diego Maradona-fans, omdat zij op deze manier kunnen blijven zeggen dat hij (Maradona, red.) de beste is."

Kempes weigert te beamen dat de nationale ploeg kampt met een mentaal probleem: "Ik begrijp het niet wanneer er wordt gesproken over psychologische problemen. Als deze jongens geen ervaring hadden en voor het eerst werden opgeroepen, dan had ik nog kunnen geloven dat er psychologisch een probleem is, dat ze bang zijn. Maar dat kan niet in deze situatie."

"Er zijn nog negentig minuten waarin Jorge Sampaoli (bondscoach, red.) kan bewijzen dat hij daadwerkelijk de verlosser is, omdat iedereen zei dat hij dat zou zijn", vervolgt Kempes, die het opneemt voor Paolo Dybala. De aanvaller van Juventus gaf aan dat hij het moeilijk vindt om met Messi samen te spelen aangezien zij bij hun clubs dezelfde rol vervullen. "Wat Dybala zei is geweldig. Het is inderdaad moeilijk om naast Messi te spelen. Iemand die daar anders over denkt, is een dwaas", concludeert de oud-aanvaller.