‘Mijn hond Cando heeft nog twee keer geblaft en toen was het rond’

Jupp Heynckes is maandagmiddag gepresenteerd als nieuwe trainer van Bayern München. De 72-jarige oefenmeester, die de ontslagen Carlo Ancelotti opvolgt, komt zodoende terug bij zijn 'oude liefde', waar hij al drie keer eerder heeft gewerkt: "Mijn vrouw en mijn dochter hebben ingestemd. En daarna heeft mijn hond Cando nog twee keer geblaft en toen was het rond", lacht Heynckes.

"Ik wilde mijn trainerscarrière hier eindigen, dat was in ieder geval zeker. Er waren verschillende aanbiedingen van Europese topclubs de afgelopen jaren, maar ik had mijn besluit genomen. Voor mij is het geen comeback", aldus Heynckes, die in Beieren geldt als tussenpaus. "Er zijn goede jonge Duitse trainers. Maar trainer zijn bij Bayern of Real Madrid is iets anders dan bij de club waar ze nu zitten", citeren verschillende media de trainer.

Het verbeteren van de verhoudingen binnen de spelersgroep heeft voor Heynckes prioriteit: "Bayern had veel jaren een zeer duidelijk hiërarchie in de groep, van Bastian Schweinsteiger en Philipp Lahm, via Arjen Robben en Franck Ribéry tot David Alaba, Xabi Alonso en Jérôme Boateng. Veel spelers leggen gewicht in de schaal in de kleedkamer. Het is belangrijk dat de hiërarchie wordt hersteld."

"Het is heel belangrijk om een duidelijke hiërarchie te implementeren. Ik heb een helder plan en weet waar ik moet beginnen. Ik moet weer een team bouwen, dat goed voetbal speelt en voor elkaar werkt. Ik heb veel positieve berichten van voormalig spelers gekregen, uit bijvoorbeeld Tenerife, Bilbao en Madrid. Zelfs Claudio Pizarro stuurde mij een sms, en hij was mijn derde spits in mijn laatste seizoen."

Uli Hoeness is blij met de terugkeer van Heynckes bij Bayern, hoewel de president naar verluidt bakkeleide met Karl-Heinz Rummenigge over de opvolging van Ancelotti: "Na het verlies tegen Paris Saint Germain (3-0, red.) dachten we dat Jupp de beste oplossing zou zijn. Je kan inderdaad zeggen dat er een meningsverschil was. Maar dat was in het verleden. Rummenigge en ik heb intensief met elkaar gepraat, het zal niet weer gebeuren. We beginnen niet alleen een nieuw hoofdstuk met een nieuwe trainer, maar ook met onze verbeterde samenwerking."