De Gea, De Bruyne, 'Lewa' en topscorers PL en Serie A strijden om Ballon d'Or

David de Gea, Harry Kane, Robert Lewandowski, Kevin De Bruyne en Edin Dzeko zijn de volgende spelers die zich mogen verheugen op het winnen van de Ballon d'Or 2017. Eerder op de maandag maakte France Football al bekend dat onder anderen Neymar, Luis Suárez, Dries Mertens en Paolo Dybala kans maken om tot beste speler van het jaar te worden benoemd.

De Gea is tot op heden de tweede doelman die is genomineerd voor de prijs, na Jan Oblak van Atlético Madrid. De sluitpost van Manchester United was een zeer belangrijke kracht voor manager José Mourinho in het behalen van onder meer de Europa League-winst. The Red Devils wisten zich in de finale in Stockholm te ontdoen van Ajax (0-2). Kane werd vorig seizoen met 29 doelpunten namens Tottenham Hotspur topscorer van de Premier League.

Ook Lewandowski maakt kans op het winnen van de Ballon d'Or. De spits van Bayern München miste één doelpunt om zich vorig seizoen tot topscorer van de Bundesliga te kronen, maar desondanks speelde de Pool een cruciale rol in het behalen van de landstitel. Kevin De Bruyne, die momenteel imponeert bij Manchester City, is eveneens genomineerd, terwijl Edin Dzeko van AS Roma, topscorer van Italië, het vijftal nieuwe genomineerden compleet maakt.

Gedurende de dag worden er om de paar uur vijf nieuwe namen bekendgemaakt. France Football maakte eerder op de maandag al bekend dat Neymar, Dybala, Luka Modric, N'Golo Kanté, Marcelo, Suárez, Mertens, Philippe Coutinho, Oblak en Sergio Ramos kans maken op de eretitel. Om 17.50, 18.35 en 19.15 uur worden de namen van de andere vijftien spelers verwacht.