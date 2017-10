Ajax liep ‘stuk vlees’ Dani bijna mis: ‘Pas toen ging ik me misdragen’

Voordat Dani zich in de zomer van 1996 verbond aan Ajax was de Portugees op huurbasis actief voor West Ham United. De voormalig aanvallende middenvelder imponeerde bij de Engelsen en Harry Redknapp wilde Dani definitief kopen van Sporting Portugal, maar de aparte methode van de manager om dit te bewerkstelligen viel niet in de goede aarde bij de negenvoudig international.

"Ik maakte mijn debuut voor Portugal tegen Engeland op Wembley (1-1, red.) en de bondscoach zei tegen me dat hij op me rekende voor het EK, maar dat het ook afhankelijk was van mijn prestaties bij West Ham. Als ik zo goed zou blijven presteren, zou hij me meenemen", memoreert Dani in gesprek Tribuna Expresso. De voormalig Ajacied zegt dat Redknapp echter roet in het eten gooide.

"West Ham had de optie mij te kopen, maar de prijzen in Engeland varieerden steeds. Het was als de aandelenmarkt: op basis van hoe je presteerde, werd je prijs lager of hoger. Het zorgde ervoor dat ik me voelde als een stuk vlees. Toen ik bij West Ham kwam, klommen we van de zestiende plek naar de zevende plaats. Maar met nog anderhalf maand te gaan, konden we niet meer Europees voetbal halen of degraderen."

"Bij een trainingskamp in Spanje dronk de staf de hele tijd en speelden ze continu golf. We hebben die week maar een of twee keer gelopen. Redknapp had het lef om te zeggen: 'Nu haal ik je bij het team weg tot het eind van het seizoen, zodat je prijs omlaag gaat en we je kunnen kopen.' Ik vroeg hem dat niet te doen in verband met het EK. Zijn antwoord: 'Dat boeit mij niet. Ik wil je kopen, dus je speelt niet meer.'"

"Ik probeerde te vluchten naar Portugal, maar mijn zaakwaarnemer en vader overtuigden me terug te gaan. Redknapp kon met mij totaal niet opschieten en ook de relatie met de helft van de selectie was niet goed. Hij heeft een verschrikkelijk imago. Zijn zoon, Jamie Redknapp, is geweldig, maar hij niet. Hij begon te zeggen dat ik een slechte professional was, dat ik rook en nog meer van dat soort dingen. Pas toen ging ik me misdragen. Ik luisterde niet meer naar hem. Ik had alle respect voor hem verloren."