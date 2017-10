Advocaat is ‘geschokt’: ‘Dit doet pijn, want ik verlies een vriend’

SINT-PETERSBURG - “Ik ben geschokt. Overlijden op je 49e, daar denk je niet eens aan. Ik kon dit vreselijke nieuws eerst niet geloven en dat kan ik nu eigenlijk nog steeds niet. Ik zal altijd warme herinneringen blijven houden aan Kostya”, aldus Dick Advocaat in gesprek met Sport-Express. De bondscoach van het Nederlands elftal kreeg zaterdag na de interland tegen Wit-Rusland (1-3 winst) te horen dat Konstantin Sarsania was overleden aan de gevolgen van een losgeschoten bloedprop.

Door Gijs Freriks

Topbestuurder

Sarsania was de sportief directeur van Zenit Sint-Petersburg en was dat tussen 2006 en 2008 ook al. In die periode werkte hij samen met Advocaat en samen wonnen ze onder meer de UEFA Cup. “Toen ik naar Rusland kwam, was hij er al. Hij was een echte professional met een charmante persoonlijkheid. We hebben Zenit samen naar overwinningen geleid. Toen onze wegen scheidden, zijn we altijd contact blijven houden. Hij was een man die van het leven hield. Dit doet pijn, want ik verlies een vriend. Mijn gedachten gaan uit naar familie en vrienden”, aldus Advocaat, die zich nu moet voorbereiden op het duel van aanstaande dinsdag met Zweden. Voor hem gaat het leven door, voor Sarsania niet meer.

De Moskoviet overleed zaterdag geheel onverwacht en wordt dinsdag begraven op Rakitki in Moskou. De Russische voetbalwereld is in diepe rouw, zo ook Romen Oreshchuk. De voetbalmakelaar werkte veel samen met Sarsania: “Ik zat in de auto toen ik een berichtje kreeg van de trainer van de beloften van Zenit. ‘Dit is heel kut! Kostya is dood’, stond er. Ik reed bijna tegen de vangrail aan, kon het niet geloven. Sarsania werd vrijdag ziek, maar in de avond mocht hij alweer weg uit het ziekenhuis. Daarna ging het echter weer slechter en op zaterdag raakte hij in een coma. Daar kwam hij niet meer uit. Hij stierf in de armen van zijn zoon. Konstantin was een topbestuurder. Hij is onvervangbaar”, aldus Oreshchuk.

Louis de Vries

Sarsania speelde bij onder meer Dynamo Moskou en Fakel Voronezh en toen de verdediger eens meedeed aan een jeugdtoernooi in Frankrijk, viel hij op bij Louis de Vries. Deze Belg is vooral bekend als de grote initiator achter de fusieclub Germinal Beerschot Antwerpen, waarin Ajax een meerderheidsbelang van 51 procent had. De Vries was daarvoor echter als zaakwaarnemer actief en vond Sarsania een interessante voetballer. Hij bemiddelde vervolgens bij Sarsania’s transfers naar Armentiers en Duinkerke en ze besloten toen ook dat ze na Sarsania’s actieve loopbaan zouden samenwerken. Zo hielp De Vries Sarsania bij het opbouwen van een netwerk in West-Europa.

Samen wikkelden ze de transfers van onder anderen Denis Klyuev naar Feyenoord af, die van Viktor Budyansky naar Juventus en die van Andriy Demchenko naar Ajax. Sarsania had nog bijna Marat Izmailov naar Arsenal gebracht, maar manager Arsène Wenger besloot na het WK van 2002 toch om af te zien van de aanvallende middenvelder van toentertijd Lokomotiv Moskou. Sarsania had inmiddels een aardige naam opgebouwd in de Russische voetbalwereld en na negen jaar ging hij als sportief directeur aan de slag bij Rubin Kazan. Hij stelde een selectie samen die de basis vormde van twee kampioenschappen, in 2008 en 2009, en Sarsania maakte ondertussen promotie naar Zenit Sint-Petersburg.

Vrijwel iedere transfer van Sarsania bij Zenit werd een voltreffer: Roman Shirokov, Viktor Fayzulin, Sergei Semak, Martin Skrtel, Anatoly Tymoshchuk, en zo meer. De grootste klapper maakte hij door Danny voor een recordbedrag van dertig miljoen euro over te nemen van Dynamo Moskou, met hulp van Jorge Mendes. Danny debuteerde in de Super Cup-wedstrijd tegen Manchester United en maakte na een prachtige dribbel de winnende tegen Edwin van der Sar. “Na die finale zei Aleksei Miller (de voorzitter van de Raad van Bestuur van hoofdsponsor Gazprom, red.): ‘hij heeft zijn transfersom nu al terugbetaald’. Dankzij Danny schreven we geschiedenis.” Onder leiding van Sarsania en Advocaat was Zenit schier onklopbaar in Rusland, maar na het vertrek van Sarsania en de komst van Igor Korneev werd het minder.

Konstantin Sarsania keerde in mei terug als sportief directeur van Zenit Sint-Petersburg. De website Championat stelde daarom een lijst samen met de tien beste transfers van Sarsania bij Zenit.

Europees succes

Advocaat werd de laan uitgestuurd en Sarsania ging aan de slag bij achtereenvolgens FK Khimki, Dynamo Moskou, de Russische voetbalbond (technisch directeur), Fakel Voronezh en het Litouwse Atlantas. In mei, vijf maanden geleden, keerde hij terug op het oude nest. “Ik heb Sarsania voor de wedstrijd tegen FC Utrecht nog even gesproken. Ik weet zeker dat Zenit onder zijn leiding weer grote successen gaat boeken”, zei Cor Pot, voormalig assistent-trainer van Zenit, in augustus in een interview met Championat. Sarsania haalde afgelopen zomer spelers als Leandro Paredes, Emmanuel Mammana, Daler Kuzyaev, Emiliano Rigoni en Sebastián Driussi naar Zenit en die mutaties hebben goed uitgepakt.

Zenit gaat met 28 punten aan kop in de competitie en boekte in de groepsfase van de Europa League overwinningen op Vardar en Real Sociedad. De goede resultaten deden de supporters terugdenken aan de eerdere periode van Sarsania in Sint-Petersburg, toen de UEFA Cup werd gewonnen. De blauwhemden zullen de jacht op nieuw Europees succes nu dus spijtig genoeg zonder Sarsania moeten vervolgen. “Sarsania was een echte voetbalman. Het ging hem niet om geld verdienen, maar puur om de liefde voor het spelletje”, aldus commentator Gennady Orlov in een column. “Kostya was geen geweldige voetballer, maar is wel een geweldige bestuurder geworden. Hij was op zijn eigen manier een buitengewone man.”

Als Advocaat dinsdag met Oranje aantreedt tegen Zweden, kan het goed zijn dat hij nog een paar keer moet denken aan de begrafenis in Moskou die hij moet missen. Aan de uitvaartplechtigheid van een man die zijn steun en toeverlaat was bij Zenit Sint-Petersburg en met wie hij in de loop der jaren een innige vriendschap opbouwde. “Sarsania kende alle goede Russische voetballers. We voegden daar goede buitenlanders als Tymoshchuk en Danny aan toe en bovendien kwam er een goede lichting aan binnen de club. Dat kwam allemaal samen”, zei Advocaat eerder over Sarsania. “Het begin was moeilijk, maar ieder seizoen werd het beter en beter. Ik heb veel aan Konstantin te danken.”