Emre Can ‘vereerd’ door aanbieding: ‘Je moet grote clubs altijd respecteren’

Emre Can maakt indruk bij Liverpool en dat zorgt voor interesse van Europese topclubs. De Duits international, die zondagavond zijn eerste interlanddoelpunt maakte tegen Azerbeidjan (5-1), weet dat clubs op hem azen, zoals bijvoorbeeld Juventus. De middenvelder beschouwt het als een eer dat de Italiaanse topclub op hem heeft geboden.

"Het is altijd een een eer om een aanbieding te krijgen van zo'n gerenommeerde club", zegt Can in gesprek met Kicker. "Ik ben momenteel echter gefocust op presteren bij Liverpool, mijn zaakwaarnemer zorgt voor de rest. De Premier League is gewoon een hele gave competitie, de meest interessante ter wereld, maar je moet andere grote clubs en competities altijd respecteren."

"Of Jürgen Klopp en ik samen naar Bayern München kunnen gaan? Je weet nooit wat er gaat gebeuren. En ik weet ook niet wat de plannen van Klopp zijn", aldus de 23-jarige middenvelder. Juventus zou nog steeds Can, die tot volgend jaar zomer vastligt bij the Reds, graag willen inlijven, maar la Vecchia Signora ondervindt naar verluidt concurrentie van onder meer Manchester United.