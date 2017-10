‘Ik word boos op Higuaín omdat hij niet alles eruit haalt, ik eis meer van hem’

Juventus nam Gonzalo Higuaín vorige zomer voor negentig miljoen euro over van Napoli. In 65 wedstrijden voor la Vecchia Signora maakte de Argentijn reeds 36 doelpunten, maar trainer Massimiliano Allegri is van mening dat hij niet optimaal presteert. “Gonzalo moet vaker beslissend zijn”, zegt de oefenmeester in een interview met Tuttsport.

“Het maakt niet uit of hij 25 of 30 doelpunten maakt, het gaat erom dat hij beslissende doelpunten maakt. Hij is fysiek al beter geworden en heeft tijdens de interlandbreak hard gewerkt. Maar hij zit nog altijd niet op honderd procent. Higuaín is een speler van wereldklasse. Ik word boos op hem omdat hij niet alles eruit haalt, ik eis meer van hem”, stelt Allegri.

“Tot dusver heeft hij vijftig procent laten zien van wat hij kan”, vervolgt de oefenmeester van Juventus, die beter te spreken is over Paulo Dybala. “Het is moeilijk om vergelijkingen te maken, maar ik heb ook met Andrea Pirlo mogen werken. Hij speelde weliswaar in een andere rol, maar was ook waanzinnig getalenteerd. Dybala is nog jong en moet nog groeien, hij is fysiek al behoorlijk vooruit gegaan.”