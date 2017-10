‘We moeten de grote mannen en grote vrouwen in Schotland samenbrengen’

Een 2-2 gelijkspel in en tegen Slovenië was niet genoeg voor Schotland om op de tweede plaats in de kwalificatiegroep te eindigen. Slowakije won namelijk met 3-0 van Malta en passeerde de Schotten daardoor op doelsaldo. Volgens Gordon Strachan, bondscoach van Schotland, is er sprake van een ‘genetische achterstand’.

“In de laatste kwalificatiereeks hadden we bijna de kleinste ploeg, op Spanje na. We hebben een genetische achterstand. Misschien moeten we de grote mannen en grote vrouwen samenbrengen en kijken wat er dan gebeurt. Het is een probleem, want we moeten harder werken en hoger springen voor de bal”, wordt Strachan geciteerd door Sky Sports.

“Op fysiek gebied hebben we een probleem. Technisch gezien zijn we vaker beter dan de tegenstander”, vervolgt de Schotse bondscoach zijn verhaal. “Het was een eer om met deze jongens te werken. Ik ben teleurgesteld, maar dat is niets vergeleken met de teleurstelling bij de spelers. Slovenië scoorde twee keer uit een standaardsituatie en daar waren we al bang voor. We kunnen niet met de langste mensen van Schotland spelen.”