‘Zolang Van Dijk goed speelt, worden dit soort dingen hem snel vergeven’

Virgil van Dijk wilde afgelopen zomer erg graag vertrekken bij Southampton, maar kreeg zijn zin uiteindelijk niet. Inmiddels is de verdediger weer in genade aangenomen bij the Saints en Matthew Le Tissier hoopt dat hij tot het einde van het seizoen zal blijven. Liverpool zou naar verluidt nog altijd geïnteresseerd zijn in Van Dijk.

“Er lijkt geen enkel probleem te zijn tussen hem en de andere spelers. Een voetbalkleedkamer is een grappige plek. Zolang Van Dijk goed speelt, worden dit soort dingen hem snel vergeven. Ik zie hem waarschijnlijk ook wel tot het einde van het seizoen blijven”, zegt Le Tissier in gesprek met The Sun. Hij vreest dat Southampton nog maar één seizoen kan beschikken over de diensten van de verdediger.

“Het wordt heel lastig om hem nog langer te houden, er zullen komende zomer wel de nodige aanbiedingen binnenkomen”, vervolgt de oud-middenvelder van Southampton. “Maar ik hoop dat hij in ieder geval nog tot het einde van het seizoen zal blijven, zodat hij ons kan helpen om zo hoog mogelijk te eindigen in de Premier League.”