Neymar, Paulo Dybala en Luka Modric bij eerste genomineerden Ballon d’Or

Net als ieder jaar reikt France Football ook voor 2017 weer de Ballon d’Or uit en het Franse sportmagazine maakt maandag bekend wie kans maken om de opvolger van Cristiano Ronaldo te worden. Gedurende de dag worden er ieder uur vijf nieuwe namen bekend gemaakt en de eerste lichting is om negen uur ’s ochtends verschenen.

Duidelijk is dat Neymar, Paulo Dybala, Luka Modric, N’Golo Kanté en Marcelo in ieder geval tot de genomineerden behoren, aangezien die vijf de eerste namen zijn die zijn onthuld door France Football. Voor Neymar is het zeker niet de eerste keer dat hij deel uitmaakt van de lijst, aangezien hij in 2015 samen met Cristiano Ronaldo en winnaar Lionel Messi bij de laatste drie kandidaten hoorde.

Modric en Marcelo wonnen afgelopen seizoen met Real Madrid de Champions League en de landstitel en mogen door die knappe prestatie ook dromen van de Gouden Bal. Kanté pakte na zijn transfer van Leicester City naar Chelsea voor de tweede keer op rij de Engelse landstitel, terwijl ook Dybala een succesvol seizoen kende. De Argentijn werd met Juventus kampioen van Italië, won de Coppa Italia en bereikte de finale van de Champions League.