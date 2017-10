‘Georginio speelde slordig en gelaten, misschien speelde zijn broer wel mee’

Oranje won zondagavond met 1-3 op bezoek bij Wit-Rusland, maar wist allerminst te overtuigen. De rapporteurs van De Telegraaf leverden dan ook niet al te lovende beoordelingen af. Met name Georginio Wijnaldum en Vincent Janssen kwamen er in de rapporten slecht van af.

“Georginio speelde slordig en heel gelaten ook. Dat verwacht je niet van zo’n speler. In de Engelse competitie bij Liverpool zie ik namelijk een heel andere speler. Misschien speelde nu zijn broer wel mee”, constateert Jan Peters over het optreden van de middenvelder van Liverpool. Ruud Geels was niet heel enthousiast over het optreden van Vincent Janssen, die volgens hem wedstrijdritme mist.

“De wil is er wel, maar hij mist duidelijk nog wedstrijdritme. Ook voor het doel heeft hij nog weinig vertrouwen. Kansen die hij nu kreeg zijn, wanneer hij wel in goeden doen is, altijd doelpunten bij hem”, stelt Geels, die van mening is dat het tempo te laag lag bij Janssen. “En belangrijk vind ik verder dat Klaas-Jan Huntelaar geselecteerd had moeten worden.”

Ryan Babel speelde zaterdag voor het eerst in zes jaar weer eens in Oranje en speelde volgens Kees Kist een goede wedstrijd. “Dat Babel in vorm is, bewees hij zaterdagavond. Hij werkte hard, had een aantal goede acties en haalde als buitenspeler tenminste de achterlijn met vervolgens een goede voorzet”, analyseert de 21-voudig international van Oranje.