Bondscoach Zweden verwacht lastig duel: ‘Heb veel respect voor Oranje’

De kans dat Oranje nog als tweede eindigt in de kwalificatiegroep, is nihil. Toch verwacht de Zweedse bondscoach Janne Andersson geen makkelijke wedstrijd, als zijn ploeg dinsdag op bezoek komt in Amsterdam. "Ik kijk met veel respect naar Nederland”, zegt Andersson in gesprek met de NOS.

“Het is vooral belangrijk om te praten en na te denken over onze strategie tegen Nederland. Het gaat ons niet om het aantal goals, of dat er nu één, vier of vijf zijn. Wij gaan het hebben over de verdediging, de aanval en over onze strategie. Dat is het belangrijkste”, zegt Andersson, wiens ploeg met zeven doelpunten verschil moet verliezen om de tweede plaats nog mis te lopen.

“Ik heb weleens een wedstrijd met 7-0 verloren, jaren geleden. Ik ben al 32 jaar trainer, dus ik heb alles al eens meegemaakt. Soms win je, soms verlies je. Maar zo’n uitslag komt niet vaak voor. Ik ga er niet eens over speculeren”, vervolgt de Zweedse bondscoach. Andersson zag Zweden afgelopen zaterdag met 8-0 winnen van Luxemburg, een uitslag die volgens hem ‘niet normaal’ is.

“We speelden heel erg goed. Natuurlijk verloor Luxemburg zijn zelfvertrouwen na een paar doelpunten”, constateert Andersson. “Het wordt een moeilijke wedstrijd dinsdag, dus we moeten ons goed concentreren op ons spel. Ik heb enorm veel respect voor het Nederlands elftal.”