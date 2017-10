‘In ideale situatie zou ik voor Van Gaal gaan, en geef hem dan die vrijheid’

Met het naderende mislopen van het WK komt er ook een einde aan het bewind van Dick Advocaat bij het Nederlands elftal. Het contract van de keuzeheer loopt op 1 december af en inmiddels wordt er al druk gespeculeerd over zijn opvolging. Advocaats assistent Ruud Gullit wordt genoemd, maar dat voorstel lijkt op weinig enthousiasme te kunnen rekenen. Sjoerd Mossou zou graag zien dat de KNVB voor een oude bekende gaat.

“Van Gaal zie ik graag terug. Als technisch directeur of als bondscoach. In een ideale situatie zou ik nog een keer naar Van Gaal gaan. En geef hem dan de vrijheid om de KNVB op voetbaltechnisch gebied opnieuw in te richten”, vertelt de journalist bij Studio Voetbal. Ron Jans ziet wel wat in dat voorstel, al is hij bang dat Van Gaal ‘nee’ gaat zeggen: “Misschien kan hij er dan meteen voor zorgen dat de KNVB beslissingen kan nemen die goed zijn voor het Nederlands voetbal en daarbij de clubs kan overrulen.”

De twee zijn het er in ieder geval over eens dat het anders moet met het Nederlands elftal. Jans denkt dat er genoeg redenen zijn om ongerust te zijn, maar dat het beter moet kunnen dan wat Oranje in de huidige WK-kwalificatiereeks heeft neergezet. De technisch manager van FC Groningen ziet veel in een jong Nederlands elftal met talenten die nu nog in de Eredivisie spelen, maar stuit daarbij op scepsis bij Mossou: “Ik word er nog niet heel blij van. Rafael van der Vaart en anderen waren als achttienjarigen al de besten van de Eredivisie en toen was de competitie nog sterker.”