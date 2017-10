Van Hanegem baalt: ‘Zo’n geweldige speler, maar zo matig in Oranje’

Het Nederlands elftal lijkt het WK van aankomende zomer niet te gaan halen en volgens Willem van Hanegem is dit een goed moment om een frisse wind te laten waaien bij Oranje. Bondscoach Dick Advocaat is bezig aan zijn laatste wedstrijden, terwijl ook bijvoorbeeld Arjen Robben een punt achter zijn interlandloopbaan lijkt te gaan zetten. Volgens Van Hanegem zou dat niet eens zo’n ramp zijn.

“In Borisov speelden we zwak, maar hadden we voor de pauze zomaar vier of vijf goals kunnen maken”, schrijft hij in zijn column in het Algemeen Dagblad. “Maar Vincent Janssen zag ik weer vooral blind op zoek gaan naar eigen succes, terwijl hij gewoon Ryan Babel tweemaal had moeten laten scoren. En Arjen Robben, zo'n geweldige speler, maar zo matig bij het Nederlands elftal. Bijna een mysterie. Laat zo zijn back lopen en het is 1-1.”

Van Hanegem is zich ervan bewust dat er voor de volgende kwalificatiereeks voor het EK in 2020 niet opeens een betere ploeg op het veld zal staan. De Feyenoord-icoon denkt echter dat het chagrijn onder de Nederlandse voetballiefhebbers sneller zal verdwijnen als er een ploeg opgesteld wordt die uitstraalt alles te willen geven: “Jongens die het net als ik inmiddels spuugzat zijn dat we in Europa nu al jarenlang worden uitgelachen.”