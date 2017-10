‘Zei Advocaat dat hij het een domme vraag vond? Was het ook’

Het Nederlands elftal koesterde voor zaterdagavond nog de hoop dat het Zweden in zou kunnen halen. De Scandinaviërs wonnen echter met 8-0 van Luxemburg, waardoor het voor de ploeg van Dick Advocaat een mission impossible wordt om dinsdag het verschil in doelsaldo nog goed te maken. De Nederlandse bondscoach reageerde eerder gepikeerd op een opmerking van een journalist over wat hij zou doen als de Zweden met dergelijke cijfers zouden winnen en Ola Toivonen snapt dat wel.

“Zei Dick Advocaat dat hij het een domme vraag vond? Dat was ook een domme vraag, zo’n 8-0 kun je toch niet voorstellen”, vertelt Toivonen, die bij PSV en Sunderland onder Advocaat werkte, in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Luxemburg speelde 0-0 tegen Frankrijk. Maar wij hebben het gewoon geweldig gedaan. Nee, ik voel geen medelijden met Oranje. Omdat ik in de Eredivisie heb gespeeld? Ik ben een Zweed en ik ben trots op mijn land. En mijn oude trainer Advocaat? Ach, niet mijn probleem.”

Toivonen is niet de enige speler met een verleden in de Eredivisie bij de Zweden, aangezien Marcus Berg, Andreas Granqvist en John Guidetti in het verleden ook bij Nederlandse clubs speelden. Laatstgenoemde kwam een jaar op huurbasis uit voor Feyenoord en kijkt uit naar zijn terugkeer in Nederland: “Nee, Amsterdam is niet mijn favoriete stad in Nederland, dat is Rotterdam. Maar ik heb er wel zin in. Het is jammer voor Nederland, maar dit is profvoetbal.”

De monsterzege van Zweden op Luxemburg deed Toivonen overigens terugdenken aan een andere grote zege die hij in het shirt van PSV wist te boeken: “Met 8-0 voorstaan, dat gebeurt ook niet wekelijks. Het bracht bij mij geweldige herinneringen boven aan de 10-0 met PSV tegen Feyenoord. En nu naar Amsterdam, ook leuk.”