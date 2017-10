Man City gaat clausule van 40 miljoen bij Barça lichten

Juventus-directeur Fabio Paratici zat deze week op de tribune bij Frankrijk Onder-21 en inmiddels is ook duidelijk voor welke speler. Verdediger Mouctar Diakhaby van Olympique Lyon staat in de serieuze belangstelling van de Italiaanse grootmacht. (Sky Italia)

Fiorentina heeft een bod van veertig miljoen euro plus bonussen op Federico Chiesa geweigerd. Zenit Sint-Petersburg meldde zich enkele weken geleden met het miljoenenbod voor de jeugdexponent van La Viola . (Firenze Viola)

Technisch directeur van Barcelona Robert Fernández was zaterdag aanwezig bij het duel tussen Portugal en Andorra. De bestuurder kwam om André Silva en Gelson Martins met eigen ogen aan het werk te zien. (Mundo Deportivo)

PSV probeert de populariteit die de club in Mexico heeft opgebouwd ten gelde te maken. De Eindhovenaren denken onder meer aan een item op de Mexicaanse televisie en een verhoogde shirtverkoop. (Eindhovens Dagblad)