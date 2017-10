‘Niemand zegt wat ze allemaal willen zeggen: of Robben normaal wil doen’

Het Nederlands elftal heeft na de monsterzege van Zweden op Luxemburg slechts nog een theoretische kans om het WK te bereiken en zal daarvoor zelf met zeer ruime cijfers van de Scandinaviërs moeten winnen. Oranje was zaterdagavond wel te sterk voor Wit-Rusland, maar het spel dat de spelers van Dick Advocaat op het veld legden kon slechts weinigen bekoren.

Veelgehoorde kritiek is dat het Nederlands elftal geen eenheid uitstraalt en daar is voormalig tophockeyer Jacques Brinkman het mee eens. Hij noemt het voorbeeld dat aanvoerder Arjen Robben in Borisov een kwartier eerder naar het stadion vertrok om zich daar te laten behandelen en stelt dat de spelersgroep beter samen had kunnen reizen. Jack van Gelder onderschrijft dat: “Dat is ook het probleem binnen die groep. Er is geen persoonlijkheid binnen de groep die zegt wat ze allemaal willen zeggen: of Robben normaal wil doen”, voegt hij toe in Rondo van Ziggo Sport.

Robben hintte eerder al naar een mogelijk afscheid als het Nederlands elftal zich niet weet te plaatsen voor het WK van volgend jaar zomer en Van Gelder lijkt zich hier wel in te kunnen vinden: “Ik vind dat we Robben een standbeeld moeten geven voor alles wat hij voor het Nederlandse voetbal heeft gedaan. We moeten hem niet afbranden, maar het is langzamerhand tijd dat...”

Net als dat Robben bezig lijkt aan zijn laatste paar wedstrijden bij Oranje, vertrekt bondscoach Dick Advocaat ook na de kwalificatiecyclus en de daaropvolgende vriendschappelijke wedstrijden. Zijn assistent Ruud Gullit wordt genoemd als mogelijke opvolger, maar dit is volgens Van Gelder geen goed idee: “Ik spreek veel jongens uit de groep. Ze hebben weinig vertrouwen in Gullit als bondscoach. Ik zeg Fred Rutten als technisch directeur en Erik ten Hag als bondscoach. Hij is verfrissend. Wat als hij out-of-the-box denkt en wat anders wil proberen?”