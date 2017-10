‘Die vergelijkingen met Messi zijn goed en helpen hem verder te groeien’

Paulo Dybala is het seizoen met tien doelpunten in de eerste zeven wedstrijden van het Serie A-seizoen overtuigend begonnen en de Argentijn lijkt er klaar voor om de laatste stap naar de absolute wereldtop te zetten. David Trezeguet heeft dan ook hoge verwachtingen van de 23-jarige aanvaller en is ervan overtuigd dat Dybala in de toekomst mee gaat strijden om de Ballon d’Or.

“Dybala kan de Ballon d’Or winnen, aangezien ik denk dat hij op de juiste manier karakter toont. Ik hoor vaak vergelijkingen tussen Dybala en Lionel Messi en ik denk dat dat belangrijk voor hem is, dat kan hem helpen verder te groeien”, vertelt de oud-spits van onder meer Juventus aan ItaSportPress. Dybala vormt bij La Vecchia Signora samen met Gonzalo Higuaín de aanval. De recordaankoop van de Italianen ging onlangs door een dipje heen, maar Trezeguet is ervan overtuigd dat hij snel zijn vorm weer zal hervinden.

“Higuaín is gedurende zijn loopbaan heel consistent geweest en je kan een kampioen herkennen aan hoe hij zich tijdens zijn moeilijkste momenten gedraagt. Hij lijkt de laatste tijd fysiek beter in vorm te zijn en dat betekent dat hij nog steeds hard wil trainen en wil laten zien wat hij kan. De tijd op de bank heeft hem waarschijnlijk goed gedaan, maar nu is het aan Juventus om als team nog beter te worden.”