Gomes slaat terug: ‘Ik heb niets over Messi en Valverde gezegd, is verzonnen’

André Gomes heeft de persconferentie in de aanloop naar de interland tussen Portugal en Zwitserland aangegrepen om iets recht te zetten. Het Spaanse Don Balón meldde zondag namelijk dat de middenvelder kritiek zou hebben geuit op Ernesto Valverde en hebben geopperd dat niet de coach, maar Lionel Messi de opstellingen maakt bij Barcelona.

Volgens Gomes is hier echter niets van waar: “Ik heb niets gezegd over Messi of Valverde, dat is allemaal verzonnen”, liet hij optekenen door verslaggevers. “Ik heb te veel respect voor Messi en Valverde om zoiets te zeggen.” De Portugees zou hoe dan ook aan zijn laatste maanden in het Camp Nou bezig kunnen zijn, aangezien hij volgens de laatste geruchten uit is op een vertrek wegens een vertrek aan speeltijd.

Gomes werd afgelopen zomer al in verband gebracht met onder meer Tottenham Hotspur, terwijl ook José Mourinho gecharmeerd zou zijn van de middenvelder en hem mogelijk naar Manchester United wil halen. Dit seizoen kwam hij in Catalaanse dienst tot nu toe tot slechts 110 minuten voetbal verspreid over 6 wedstrijden.