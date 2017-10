Rodríguez baalt in Duitsland: ‘Ik heb hem gevraagd om rustig te blijven’

Het ontslag van Carlo Ancelotti bij Bayern München is hard aangekomen bij James Rodríguez. De middenvelder kende Ancelotti al sinds hun gezamenlijke periode bij Real Madrid en werkten ook goed samen in Duitsland. Eind vorige maand moest de oefenmeester echter het veld ruimen en volgens de Colombiaanse bondscoach José Pékerman was Rodríguez daar niet blij mee.

Afgelopen zomer kwam de spelmaker op huurbasis over van Real Madrid. De bedoeling is dat Rodríguez twee jaar in München blijft, waarna hij definitief overgenomen zou kunnen worden. De huurling zou alleen niet gelukkig zijn in Duitsland en vindt het moeilijk om zich te settelen. In de Spaanse media wordt al gespeculeerd over een rentree in Madrid. Door het ontslag van Ancelotti zou Rodríguez nog meer nadenken over zijn sportieve toekomst. Pékerman zegt in de Colombiaanse pers 'niet verrast' te zijn door het vertrek van de Italiaanse manager.

"Aan het begin van het seizoen werd al duidelijk dat het daar moeizaam ging", vertelt de keuzeheer, die met Colombia op de vierde plek staat in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiepoule. "Ik heb over de situatie gesproken met James. Ik heb hem gevraagd om rustig te blijven, want hij speelt bij een fantastische club. Dat staat los van het feit dat hij onder zijn oude trainer van Real Madrid werkte. Hij speelt daar vanwege zijn kwaliteiten. Bayern München, en niet alleen de trainer, zag in hem een speler die het team veel kon brengen."