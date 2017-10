Duitsland gaat met perfecte status op jacht naar titelprolongatie

Duitsland is foutloos gebleven in de WK-kwalificatiecyclus. In de eerste helft bood Azerbeidzjan nog verdienstelijk weerstand, maar uiteindelijk boekte die Mannschaft zondagavond een 5-1 overwinning. Duitsland heeft dertig punten verzameld uit tien wedstrijden en gaat dus met een perfecte kwalificatiereeks op jacht naar de tweede wereldtitel op rij. Noord-Ierland, dat met 1-0 verloor van Noorwegen, werd tweede in de poule en gaat de play-offs in. Al voor de wedstrijden waren de nummers één en twee bekend.

Aanvankelijk leek de wedstrijd voor Duitsland uitstekend te beginnen. Binnen negen minuten kwam de ploeg van Joachim Löw op voorsprong via een schitterende hakbal van Leon Goretzka. Na een hoekschop kwam de bal bij de tweede paal terecht bij de middenvelder, die haast uit stand de bal in de bovenhoek kreeg met zijn hak. Dat doelpunt gaf Duitsland echter niet het vertrouwen of het vermogen om Azerbeidzjan met de rug tegen de muur te zetten. De gastheer had duidelijk de overhand, maar was niet zo machtig als in voorgaande interlands.

Azerbeidzjan wilde Duitsland in de tegenaanval pijn doen, maar mocht zich na een halfuur gelukkig prijzen dat het 1-0 bleef. Na een één-twee tussen Lars Stindl en Thomas Müller kwam de bal terecht bij Sandro Wagner, die van dichtbij moest scoren. Hij trof echter de paal en kreeg de bal in de rebound tegen de knie, waarna het leer naast zeilde. Het bleek een dure misser, want even later maakte Azerbeidzjan gelijk. Ramil Sheydaev drong het zestienmetergebied binnen nadat Shkodran Mustafi geblesseerd afhaakte, stuurde Antonio Rüdiger tot tweemaal toe het bos in en verschalkte Bernd Leno in de korte hoek.

Mustafi moest gewisseld worden; eerder was Rüdiger al ingevallen voor Niklas Süle. Het zat Duitsland dus niet mee, maar Azerbeidzjan toonde veel lef en maakte op die manier aanspraak op de gelijkmaker. Met een gigantische misser liet Leroy Sané na om Duitsland nog voor rust op 2-1 te zetten. In de tweede helft moesten de bezoekers zich toch gewonnen geven. Julian Brandt had ruimte op de rechterflank en bracht de bal voor bij Wagner, wiens kopbal werd gekeerd door de keeper. De bal had de doellijn echter al gepasseerd, zo bleek met het HawkEye-systeem, en dus telde de treffer.

Duitsland zocht naar meer en was dichtbij via Stindl. Doelman Kamran Agayev was al verslagen, maar de inzet van de aanvaller spatte uiteen op de paal. Na ruim een uur werd het via Rüdiger toch 3-1: na een corner werd zijn kopbal nog getoucheerd door Badavi Guseynov, waardoor Agayev kansloos was. Daarna ging het hard en deed ook Goretzka opnieuw een duit in het zakje. Azerbeidzjan kwam nauwelijks nog van de eigen helft af en Duitsland oogde een stuk overtuigender dan eerder in de wedstrijd. Een verwoestende uithaal van Emre Can betekende de eindstand; Azerbeidzjan trof nog de paal.