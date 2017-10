Tegenvaller voor Oranje: ‘Sofyan Amrabat gaat voor Marokko spelen’

Sofyan Amrabat is door zijn goede spel bij Feyenoord al weken onderwerp van gesprek en de middenvelder werd ook al voorzichtig in verband gebracht met het Nederlands elftal. Amrabat zelf lijkt echter nu de knoop te hebben doorgehakt en definitief voor een interlandcarrière bij Marokko, waar hij ook zijn broer Nordin Amrabat tegen het lijft loopt, te gaan.

Faouzi Lakjaa, de bondsvoorzitter van het Noord-Afrikaanse land, heeft in gesprek met Chouftv namelijk laten weten dat Amrabat voor de Leeuwen van de Atlas heeft gekozen: “Amrabat zat zaterdagavond met zijn ouders op de tribune bij de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Marokko en Gabon. Hij gaat spelen voor het eerste elftal van Marokko”, legt de bestuurder uit.

Bondscoach van Jong Oranje Art Langeler gaf zaterdag nog aan aankomende week in gesprek te gaan met het kamp-Amrabat, maar dit gesprek lijkt een zinloze exercitie te worden: “Volgende week hebben we daar een afspraak over. Wellicht komt daar iets uit. Vanuit de KNVB zijn wij daar hartstikke druk mee, net zoals de Marokkaanse bond dat is. Maar uiteindelijk moet hij het willen en de beslissing maken”, liet de keuzeheer eerder weten in gesprek met De Telegraaf.

Als een complete verrassing komt de keuze van Amrabat niet aangezien hij al met Marokko Onder-17 deelnam aan een jeugd-WK in 2013 en hij ook al een interland speelde voor het ‘grote’ Marokko. Aangezien dat een vriendschappelijke wedstrijd tegen Tunesië betrof had de Feyenoorder nog de kans om over te stappen naar het Nederlands elftal, maar Amrabat lijkt zijn keuze nu te hebben gemaakt. Zijn broer liet zaterdagavond na de interland tegen Gabon door Marokkaanse media overigens ook optekenen dat hij verwacht dat Sofyan Amrabat voor Marokko kiest.