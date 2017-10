Boëtius: ‘Hoeveel procent? Dan gaan we richting de vijftig tot zestig procent’

Jean-Paul Boëtius heeft grote stappen gezet na zijn vertrek bij Feyenoord in 2015, zo oordeelt hij zelf. De aanvaller verruilde de Rotterdammers voor FC Basel, maar keerde afgelopen zomer terug in De Kuip. Hoewel hij weinig speelde in Zwitserland, is Boëtius 'completer' geworden door zijn transfer naar Basel.

Als 21-jarige vertrok de jeugdexponent van Feyenoord naar Basel. "Je hebt andere voetbalculturen mee kunnen maken en dat neem je dan mee naar waar je bent opgegroeid", legt hij uit aan internetzender Recht uit Rotterdam. "Of ik nu serieuzer ben? De frivoliteit is gewoon mijn kenmerk, maar ik ben gewoon volwassener geworden. Je zult me niet meer in de eigen zestien zien dribbelen."

Boëtius vindt zichzelf een betere voetballer dan voor zijn vertrek, zo geeft hij volmondig toe. "Ja. Hoeveel procent? Dan gaan we richting de vijftig tot zestig procent." Ook op fysiek vlak is hij vooruitgegaan, vindt de enkelvoudig international. "Het herkennen van momenten is belangrijk. Ook qua inhoud, dat ik langer gas kan geven in een wedstrijd. Dat is wel de helft ongeveer, toch." Boëtius was dit seizoen in zeven competitieduels goed voor drie treffers voor Feyenoord.