Koeman had topschutter bijna binnen: ‘Was dicht bij transfer naar Everton’

Everton nam afgelopen zomer afscheid van Romelu Lukaku en werd daarna in verband gebracht met onder meer Olivier Giroud. De Fransman kwam uiteindelijk niet naar Goodison Park, maar stond wel op het punt om bij the Toffees te tekenen. Hij besloot echter toch langer bij Arsenal te blijven, waar hij dit seizoen vooral de rol van invaller vervult.

“Ik was dicht bij een transfer naar een andere Engelse club, Everton, maar ik denk dat ik de beste keuze heb gemaakt”, vertelt hij in gesprek met het Franse Canal Football Club. “Ik ben echter gebleven omdat ik me verbonden voel met de club, zo simpel is het. Ik ben ook blij dat ik ben gebleven, in mijn hoofd en ook in mijn voeten.”

Giroud werd naast een overstap naar Everton ook in verband gebracht met een overstap naar Olympique Marseille of Olympique Lyon: “Ik heb veel respect voor L’OM, ik ben jaren fan geweest van de club toen Jean-Pierre Papin, Chris Waddle en de rest er nog speelden. Ik heb ook veel respect voor Lyon, maar ik ben gelukkig in Engeland. Een terugkeer naar de Ligue 1 zal nog even moeten wachten.” De aanvaller speelde in zijn geboorteland eerder voor Grenoble, Istres, Tours en Montpellier.