Salah verwerft heldenstatus door Egypte naar eerste WK in 28 jaar te schieten

Egypte heeft zich zondagavond voor de eerste keer sinds 1990 weten te kwalificeren voor een WK. De Farao’s waren met 2-1 te sterk voor DR Congo, al had het nog wel wat voeten in de aarde. Een beslissende strafschop van Mohamed Salah deed het Noord-Afrikaanse land diep in de blessuretijd ontploffen van vreugde.

Diezelfde Salah had zijn land na een uur spelen ook al op voorsprong gezet. De aanvaller van Liverpool pikte een lange bal nadat het leer werd doorgekopt door een tegenstander op buiten de zestien, zette een dribbel in en verschalkte Barel Mouko uiteindelijk met een puntertje. Egypte wist dat het zich bij winst met nog een speelronde te gaan zou verzekeren van groepswinst, en het enige ticket voor het WK in een poule met verder Uganda en Ghana, en zat lange tijd op rozen.

Hoe krijg je een heel land gek? Mohamed Salah doet het even voor, als hij in de 95ste minuut mag aanleggen voor de strafschop die Egypte naar het WK 2018 brengt! 🇪🇬 Geplaatst door voetbalzone op zondag 8 oktober 2017

Drie minuten voor het verstrijken van de reguliere speeltijd leek het echter toch nog helemaal mis te gaan voor de thuisploeg: een instormende Arnold Bouka Moutou werd over het hoofd gezien door de verdediging en knalde de gelijkmaker achter Essam El Hadary. De Egyptenaren leken daardoor nog bijna een maand op duidelijkheid te moeten wachten, maar kregen diep in de blessuretijd een meevaller na een Congolese overtreding. Salah knalde de strafschop daarna hard binnen en dat betekende meteen het einde van de wedstrijd.