Enorme misser Harkemase Boys gaat wereld over: ‘Ik was al aan het juichen’

Dennis van Duinen beleefde zaterdag een pijnlijke middag toen hij de 2-0 voor zijn club Harkemase Boys op de schoen had, vervolgens over schoot en daarna ook nog eens niet kon voorkomen dat zijn ploeg uiteindelijk met 2-3 verloor van SV Capelle. Zondag bleek dat de misser van de linksback de hele wereld over was gegaan, met aandacht van onder meer ESPN en Britse en Spaanse media.

In het buitenland wordt er gesproken over een ‘misser die pijnlijk is om aan te zien’ en Van Duinen kan zich wel vinden in die bewoording: “Ik was helemaal niet bezig met missen. Ik wilde de bal hoog binnenschieten en ik was eigenlijk al bezig met juichen. Maar de bal kwam op een polletje…”, verklaart hij zijn misser in gesprek met het Algemeen Dagblad.

VIRAAL | Deze speler van Harkemase Boys laat hier een belachelijk grote kans op de 3-0 liggen tegen Capelle! Een minuut later wordt het 2-1, waarna de bezoekers uiteindelijk met 2-3 winnen!😵😂 Geplaatst door voetbalzone op zondag 8 oktober 2017

Van Duinen ging na de wedstrijd douchen en meteen naar huis, maar kon er niet aan ontkomen dat zijn blunder overal werd opgepikt. De verdediger van de Friezen heeft de video zelf ook maar een keertje bekeken: “Eén keer. Meer dan genoeg. Ik probeer het grappige er maar van in te zien. De volgende keer loop ik met de bal over de doellijn en juich ik pas als ik zeker weet dat-ie zit...”