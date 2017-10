Barcelona meldt zich mogelijk op Old Trafford na rentree van Ibrahimovic

Anthony Martial staat op de verlanglijst van Barcelona. Volgens Mundo Deportivo behoort het vastleggen van de aanvaller tot de doelstellingen van de club en wordt Martial al langere tijd gevolgd. Dit seizoen is de Fransman voornamelijk bankzitter bij Manchester United: hij kwam tot zes optredens in de Premier League, waarvan vijf invalbeurten.

Als Martial geen basisplaats weet te veroveren, dan behoort een transfer volgens de Spaanse krant tot de mogelijkheden. Marcus Rashford krijgt veelal de voorkeur boven zijn collega in de opstelling van José Mourinho. In de spitspositie, waar Martial ook uit de voeten kan, is Romelu Lukaku voorlopig de nummer één. De naderende rentree van de geblesseerde Zlatan Ibrahimovic vergroot het perspectief voor Martial bepaald niet. Zeker als Mourinho kiest voor een tweemansvoorhoede met Ibrahimovic en Lukaku zullen de kansen voor de buitenspelers afnemen.

Barcelona houdt de situatie in de gaten en zou in dat geval in januari al voor Martial kunnen gaan. De 15-voudig Frans international, die in 62 competitieduels voor Manchester United tot 18 goals kwam, ligt tot medio 2019 vast op Old Trafford. Eerder deze week werd hij ook in verband gebracht met Arsenal. Manchester United nam Martial in de zomer van 2015 voor vijftig miljoen euro over van AS Monaco en die transfersom liep later nog op tot zestig miljoen, doordat hij 25 doelpunten wist te maken voor the Red Devils.