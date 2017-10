Polen pakt in chaotische slotfase groepswinst; Denen eindigen tweede

Polen heeft zich zondagavond dankzij een 4-2 zege op Montenegro verzekerd van de koppositie in Groep E. De Polen kwamen via Krysztof Maczynski al vroeg op voorsprong en er was lang geen vuiltje aan de lucht voor de thuisploeg. De Montenegrijnen, die bij een overwinning en een nederlaag van Denemarken nog beslag konden leggen op de tweede plek, kwamen echter in de slotfase nog langszij, om vervolgens nog een treffer van Robert Lewandowski en een eigen goal te moeten incasseren. De Denen leken zelf dankzij een rake strafschop van Christian Eriksen te gaan winnen van tien Roemenen, maar moesten toch genoegen nemen met een laat gelijkspel.

Polen - Montenegro 4-2

De wedstrijd was pas zes minuten oud toen Maczynski het leer al achter doelman Danijel Petkovic had liggen. Piotr Zielinski leek voor eigen succes te willen gaan, maar raakte de bal niet goed, waarna Maczynski kon profiteren. De thuisploeg bleef daarna aandringen en tien minuten later was het op aangeven van Lewandowski opnieuw raak. De sterspeler vond Kamil Grosicki in de zestien, waarna een schuiver in de rechterhoek voldoende was voor een doelpunt.

Montenegro kreeg nog voor rust via Vladimir Jovovic een kans iets terug te doen. Zijn schot verdween echter langs de verkeerde paal van het doel van Wojciech Szczesny. In de tweede helft gebeurde er geruime tijd weinig, maar in de slotfase ging het helemaal los. Stefan Mugosa zorgde met een knappe omhaal voor de 2-1 en via Fatos Bericaj werd het vlak daarna ook 2-2. Een verdedigende fout van de bezoekers bood Lewandowski echter de kans om zijn land weer op voorsprong te zetten en door een eigen goal van Filip Stojkovic viel het doek definitief voor Montenegro.

Christian Eriksen maakte de enige Deense treffer van de avond.

Denemarken - Roemenië 1-1

Bondscoach Age Hareide hield Kasper Dolberg en Lasse Schöne op de bank, maar liet andere bekende namen als Eriksen en Nicklas Bendtner wel aan de aftrap verschijnen. Die laatste dacht zijn land na ruim een halfuur spelen na een knappe actie ook op voorsprong te zetten door de keeper te omspelen en af te ronden. De grensrechter besloot echter anders en liet het doelpunt ten onrechte afkeuren.

Na een uur spelen was het wel raak voor de thuisploeg. Cristian Ganea maakte een overtreding in de zestien en incasseerde ook geel, waarna Eriksen het vonnis vanaf de stip voltrok. De linksback liep drie minuten later ook meteen tegen zijn tweede gele prent aan, waardoor de Roemenen het duel met tien man uit moesten spelen. Met Dolberg en Schöne in de slotfase in de ploeg leek Denemarken het duel rustig vol te kunnen maken. Dat was echter buiten Ciprian Deac gerekend, die vlak voor tijd uit de rebound de gelijkmaker voor zijn rekening nam.