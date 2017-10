Engeland ongeslagen door groep; Schots wonder blijft uit in slotfase

Engeland heeft de WK-kwalificatiereeks afgesloten zonder nederlaag. The Three Lions waren al zeker van groepswinst en wonnen zondag met 0-1 in de afsluitende wedstrijd tegen Litouwen. Spannender was de strijd om de felbegeerde tweede plaats: Schotland en Slowakije maakten allebei kans op een ticket voor de play-offs en dat ging uiteindelijk naar de Slowaken. Schotland liet een voorsprong glippen tegen Slovenië (2-2), terwijl Slowakije tegen Malta wel deed wat het moest doen (3-0).

Litouwen - Engeland 0-1

Met liefst zeven wijzigingen ten opzichte van de vorige interland begon Engeland aan de poging om de groepsfase ongeslagen af te sluiten. De ploeg van Gareth Southgate kreeg na 26 minuten een uitgelezen kans om op voorsprong te komen: Dele Alli werd in het strafschopgebied neergehaald door Linas Klimavicius en Harry Kane ontfermde zich over de strafschop. Via de binnenkant van de paal benutte de spits het buitenkansje. In zijn laatste tien officiële wedstrijden was Kane goed voor liefst vijftien treffers.

Engeland controleerde de wedstrijd, maar Litouwen verdedigde over het geheel naar behoren. De bezoekers kwamen nauwelijks in de problemen en konden na rust op jacht naar een tweede doelpunt. Uitgespeelde kansen kwamen Engeland echter niet aanwaaien. De bezoekers hadden weliswaar het grootste deel van het balbezit, maar het tempo lag laag en Litouwen kon de Engelse aanvallen vrij eenvoudig afstoppen. Daardoor bleef het bij een magere 0-1 zege voor de lijstaanvoerder.

Slowakije - Malta 3-0

Slowakije kende de opdracht: zelf winnen en hopen op een misstap van Schotland. Toch stelde bondscoach Jan Kozak maar één spits op, met voormalig Willem II'er Adam Nemec. Verder was onder meer plek voor ex-Ajacied Stanislav Lobotka en voormalig Eredivisionist Albert Rusnák. Het was uiteindelijk Nemec die het verschil maakte voor de Oost-Europeanen. In het strafschopgebied werd Nemec bediend door Marek Hamsík, draaide hij open en rondde hij knap af. Ook de 2-0 kwam op naam van Nemec, ditmaal op aangeven van Milan Skriniar. Kinderlijk balverlies van Malta lag daaraan ten grondslag. Rusnák stelde Ondrej Duda in staat om het duel definitief te beslissen.

Slovenië - Schotland 2-2

Slowakije was in de eerste helft de betere partij, maar werd daar niet voor beloond. Sterker nog: bij rust stond het 0-1 voor de Schotten dankzij Leigh Griffiths, die vanuit een lastige hoek fraai volleerde op aangeven van James McArthur. Het eerste bedrijf was verder niet erg onderhoudend, maar voor de bezoekers telde alleen de voorsprong. Kort na de onderbreking kwam Slowakije toch langszij: Roman Bezjak knikte van dichtbij binnen na een vrije trap van Josip Ilicic. Het werd nog erger voor Schotland, want na een hoekschop zorgde Bezjak voor de 2-1. Schotland kwam vlak voor tijd nog op gelijke hoogte dankzij Robert Snodgrass, maar een wonder in blessuretijd bleef uit. Bostjan Cesar van Slovenië pakte nog wel een rode kaart.