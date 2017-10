‘Messi kan transferrecord van Neymar in januari bijna verdubbelen’

Andrés Iniesta signeerde deze week een contract voor het leven bij Barcelona en de club hoopt binnenkort opnieuw met groot nieuws te komen. Barça is ervan overtuigd dat Lionel Messi zijn aflopende contract gaat verlengen, maar volgens AS kan niet worden uitgesloten dat de aanvaller anders beslist. In dat geval zit Manchester City op het vinkentouw.

Hoewel Messi transfervrij zou kunnen vertrekken, is het waarschijnlijker dat Barcelona in dat scenario alles op alles zet om een winterse verkoop te realiseren. Daar wil Manchester City aan meewerken, schrijft de Madrileense krant. De club van manager Josep Guardiola zou bereid om liefst vierhonderd miljoen euro neer te tellen om Messi in januari naar Engeland te halen. Daarmee zou het transferrecord van Neymar (222 miljoen euro) bijna verdubbeld worden.

Volgens bronnen rond de Premier League-club zijn er 'serieuze gesprekken' gevoerd met naasten van Messi. De Argentijn voelt zich echter thuis in Barcelona en zijn vrouw Antonella zou een vertrek ook niet zien zitten. Wel lijkt Messi bepaalde eisen te stellen aan Barcelona, voordat hij bijtekent. Iniesta liet na zijn contractondertekening weten dat hij hoopt dat de grote ster zijn voorbeeld volgt. "De club wil Messi behouden. En Leo wil hier ook zijn."