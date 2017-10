‘Arsenal moet mikken op een plek in de top vier en heeft hen daarbij nodig’

Mesut Özil en Alexis Sánchez beschikken allebei over een aflopend contract bij Arsenal en het duo lijkt al besloten te hebben aankomende zomer de deur van het Emirates Stadium achter zich dicht te trekken. Ploeggenoot Alex Iwobi hoopt echter dat the Gunners er toch nog in slagen om de twee op andere gedachten te brengen.

“Als ze fit zijn, zijn ze niet af te stoppen. Ze zijn allebei in staat om een andere draai te geven aan een wedstrijd of aan een heel seizoen”, vertelt de Nigeriaan, die zaterdag zijn land met de beslissende treffer naar het WK schoot, in gesprek met The Sun. “Ze moeten een belangrijke beslissing maken. Maar het zou een enorme tegenslag zijn als wij ze kwijtraken, aan de cijfers is te zien dat we hun doelpunten en assists nodig hebben.”

“Een team als Arsenal moet mikken op een plek bij de eerste vier en we hebben de dingen die zij brengen nodig”, gaat Iwobi verder. “Het zou geweldig zijn als ze blijven, ik heb veel van ze geleerd. Alleen al de kans om met die twee te kunnen trainen was prachtig. Het zijn allebei klassespelers, die veel ervaring hebben op het hoogste niveau.”