De Wolf raadt twee kandidaat-bondscoaches aan: ‘Serieuze gegadigden’

Dick Advocaat lijkt bezig aan zijn laatste maanden als bondscoach van het Nederlands elftal. Als Oranje zich niet kwalificeert voor het WK 2018, zit de keuzeheer vermoedelijk nog twee oefenwedstrijden op de bank. Intussen wordt al gespeculeerd over mogelijke opvolgers en volgens John de Wolf zijn Fred Rutten en Ronald Koeman goede kandidaten.

Rutten zit momenteel zonder club; Koeman staat onder druk bij Everton. Laatstgenoemde wilde in het verleden graag bondscoach worden, maar werd toen gepasseerd. "Dat zijn voor mij twee serieuze gegadigden. Je moet een trainer aanstellen die goed om kan gaan met jeugdige talenten goed en spelers beter gaat maken. En het liefst voor de langere termijn", adviseert De Wolf zondag in gesprek met RTV Rijnmond.

Tegenover de regionale omroep toont voormalig Feyenoord-trainer Rob Jacobs zich bijzonder pessimistisch over Oranje. "Ik heb een Nederlands elftal gezien, dat de naam van het Nederlands elftal niet waard is. Het is echt een schande dat deze spelers spelen", foetert Jacobs, om met een knipoog toe te voegen: "Ik hoop dat Eric Gudde het voor elkaar krijgt om het EK in ons land te laten houden. Dat is de enige mogelijkheid om nog mee te doen."