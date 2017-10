Vissers lepelt EK 2012-anekdote over Pirlo op: ‘Iedereen keek naar ze’

Andrea Pirlo maakte zondag bekend dat hij bezig is aan zijn laatste maanden als profvoetballer. De 38-jarige middenvelder ligt tot december vast bij New York City FC en zet daarna een punt achter zijn loopbaan. Volgens Willem Vissers heeft het Nederlands voetbal behoefte aan types als Pirlo, zowel qua speelstijl als qua zelfvertrouwen dat hij uitstraalt.

De journalist deed in 2012 in Oekraïne verslag van het EK. Hij herinnert zich dat hij Pirlo, Gianluigi Buffon en enkele andere Italiaanse spelers in een restaurant zag zitten, voorafgaand aan de kwartfinale tegen Engeland. "Iedereen keek naar ze. Ze hadden zo'n grote pot bier voor zich. Toen die bijna leeg was, bestelden ze gewoon een nieuwe. Ze haalden de finale. Ze waren ontspannen, zelfverzekerd en wisten dat ze beter waren dan Engeland."

"Dat mis je nu totaal in het Nederlandse voetbal. Hier gaan ze met z'n tienen in de goal staan en hopen dat het goed gaat. Nederland is Nederland niet meer", constateert Vissers bij De Tafel van Kees. De laatste jaren zag hij Pirlo minder in actie, omdat de Italiaan in de Verenigde Staten speelt. "Maar dat is een speler die je nu mist. Die creativiteit. Als je hem ziet voetballen, hoe makkelijk hij een linie over kon slaan met één pass. Die ontspanning…"