Ajax voert ‘wanbeleid’: ‘De club is bang voor een faillissement in 2040’

Ajax is de enige Nederlandse club met de middelen om te presteren in Europa, maar gooit zijn eigen ruiten in door vast te houden aan een salarisplafond van een miljoen euro. Dat is de conclusie van de Britse auteur Simon Kuper, die meerdere boeken over voetbal en over Ajax heeft geschreven. Als Ajax structureel wil deelnemen aan de Champions League, dan moeten de salarissen volgens Kuper flink worden opgevoerd.

In zijn column voor het Financieele Dagblad schrijft Kuper dat Nederland 'dringend behoefte' heeft aan een beter Ajax. Arsenal en Manchester United zijn volgens de auteur de enige Europese clubs met meer geld in kas dan de Amsterdammers. "Toch komt Ajax niet vooruit, vanwege een op het verleden gericht wanbeleid. De oud-Ajacieden die de club leiden, betogen dat zij als spelers in 1995 weinig verdienden maar alles wonnen, dus moeten de spelers van nu dat ook doen."

Het is hopeloos en onnodig conservatief beleid, vindt Kuper. Spelers kunnen elders veel meer verdienen en kiezen er dus voor om een transfer te maken. Ajax zou zijn beste vijf of tien spelers met gemak een jaarsalaris van minstens twee miljoen euro kunnen bieden. "Dan blijven de spelers iets langer bij de club en kun je betere spelers binnenhalen, zodat je elk jaar in de Champions League speelt en dus meer geld verdient. Dat doen vergelijkbare buitenlandse clubs als Olympique Lyon, FC Basel, FC Porto en Benfica."

Die clubs koesteren weliswaar niet de illusie dat ze de Champions League kunnen winnen, maar presteren wel 'leuk' in Europa. "Terwijl Ajax in augustus door een stel Noren werd uitgeschakeld", schrijft Kuper. "De Ajax-leiding weigert echter de salarissen te verhogen, deels uit morele overwegingen, en deels met het idee dat als ze daar decennialang mee zou doorgaan en de inkomsten dramatisch zouden tegenvallen, de club dan rond 2040 misschien failliet zou kunnen gaan."

"De geschiedenis wijst echter uit dat Europese clubs van enige omvang nooit verdwijnen. Crediteuren­ durven bijna nooit de stekker uit een bedrijf te trekken en zelfs als de zaak failliet gaat, creëert iemand gewoon een ‘nieuwe’ club met de oude clubnaam, die in de oude kleuren vrolijk doorbalt", beargumenteert de columnist. "Deze argumenten maken­ echter nul indruk op Ajax omdat ik nooit bij Ajax heb gespeeld."