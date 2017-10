‘Haal Joachim Löw! Waarom niet? De KNVB heeft geld hoor’

Het Nederlands voetbal heeft behoefte aan een cultuuromslag, vindt Piet de Visser. Volgens de meesterscout moet Oranje geleid worden door een Duitse bondscoach, omdat Duitsland de Hollandse School in zijn ogen heeft geperfectioneerd. De Visser adviseert de KNVB om na het WK 2018 aan te kloppen bij Joachim Löw.

"Haal Joachim Löw! Waarom niet? De KNVB heeft geld hoor", stipt De Visser aan in gesprek met de NOS. "We hebben nog steeds een grote naam in het buitenland. Alleen, we bakken er niks van. Dat moet nu direct omgedraaid worden. Anders gaan we ook niet naar het WK van 2022. En dat zou een schande zijn." Het voetbaldier ziet graag een Duitse bondscoach die tevens de lijnen uitzet binnen de opleiding van jeugdtrainers. Die moeten spelers niet alles 'voorkauwen', aldus de voormalig trainer.

"Ze moeten meer trainen. En als de Nederlandse trainers dat niet willen, niet beloven en niet kunnen waarmaken, dan moet je er een aantal uit Duitsland halen", beargumenteert De Visser. "Duitsland heeft geleerd van de Hollandse School, maar ze hebben wel en-en gedaan. Dus de techniek, maar ook de mentaliteit en de hardheid van trainen erin gebracht."

Het lijkt onwaarschijnlijk dat Löw na het WK 2018 haalbaar is voor Oranje. De oefenmeester, die Duitsland in 2014 naar de wereldtitel loodste, wordt genoemd als kandidaat om Jupp Heynckes volgend jaar op te volgen bij Bayern München. Naar verluidt beschikt hij over een clausule die een vertrek als bondscoach in 2018 mogelijk maakt, ondanks dat het contract van Löw doorloopt tot medio 2020. Teammanager Oliver Bierhoff wil de bondscoach niet laten gaan.

""In het voetbal is alles mogelijk en kun je niets uitsluiten. Met zijn kwaliteiten kan Löw ieder team ter wereld trainen en volgens mij is er wel wat belangstelling", aldus Bierhoff in gesprek met ARD. Bij Sport1 voegt hij toe niet te zullen meewerken aan een vertrek naar Bayern. "Joachim heeft een contract tot 2020. Als Bayern aanklopt, dan doe ik de deur op slot." Onder leiding van Löw is Duitsland nog foutloos in de lopende WK-kwalificatiereeks.