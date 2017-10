‘Een telefoontje van FC Twente was toen niet reëel, maar nu is hij te duur’

Wout Weghorst is afkomstig uit de regio Twente, maar zijn eerste profclub was Willem II. De Tilburgers plukten Weghorst uit de jeugdopleiding van DETO Twenterand en via FC Emmen en Heracles Almelo kwam hij in 2016 terecht bij AZ. Voor die club scoort Weghorst dit seizoen aan de lopende band en volgens Jan van Staa heeft FC Twente niet goed opgelet.

Van Staa was in het verleden onder meer assistent-trainer, interim-trainer en hoofd scouting bij FC Twente. Hij leerde de inmiddels 25-jarige Weghorst kennen toen de spits nog voor Twenterand speelde in de jeugd. "Hij had toen al wat extra's. Toen vond ik echt dat hij eigenlijk bij Jong FC Twente zou moeten spelen. Dat is en was de kweekvijver. Maar goed. Hij heeft uiteindelijk een andere route genomen en hij is alsnog goed terechtgekomen", vertelt hij aan RTV Oost.

Op het moment dat Weghorst een talent was, zo stipt Van Staa aan, behoorde Twente tot de top van de Eredivisie. "Het was niet reëel voor hem om te hopen op een telefoontje vanuit Enschede. Nu is hij juist te duur voor de club." De huidige analist noemt het 'belangrijk' om zulke jongens uit de regio binnen te halen. "Ik zou een speler als Weghorst op de lijst hebben staan om eerst mee te trainen met het beloftenteam en daarna met het eerste elftal." Dit seizoen was Weghorst goed voor zes doelpunten in zeven duels, waarmee hij gedeeld topscorer van de competitie is.