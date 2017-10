Feyenoord greep naast verdediger: ‘Ik hoefde alleen maar ’ja‘ te zeggen’

Feyenoord versterkte zijn verdediging afgelopen zomer met Jeremiah St. Juste, maar de regerend landskampioen had zich ook bij AZ gemeld voor Derrick Luckassen. Laatstgenoemde opteerde na wikken en wegen uiteindelijk echter voor een overstap naar PSV, zo onthult hij zelf.

Feyenoord had zelfs al een akkoord bereikt met AZ over Luckassen. "Ik hoefde alleen maar 'ja' te zeggen", vertelt hij in gesprek met De PSV Supporter over de belangstelling vanuit Rotterdam. "Ik ben erover gaan nadenken, ook met betrekking tot de Champions League, waarin ik dan voor het eerst mijn opwachting had kunnen maken."

De 22-jarige centrumverdediger stapte uiteindelijk voor een bedrag van naar verluidt vijf miljoen euro over naar het Philips Stadion. "Mijn gevoel zei dat PSV wel goed voor m'n ontwikkeling zou zijn. Uiteindelijk gaven m'n zaakwaarnemers het laatste zetje. De Champions League maakte wel dat ik erg ging twijfelen, maar toch viel de keuze op PSV", besluit hij.