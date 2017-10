‘Oranje tegen Watford? Dat kan wel eens een leuke wedstrijd worden’

Georginio Wijnaldum speelde zaterdag tegen Wit-Rusland zijn 43e interland voor het Nederlands elftal. Ondanks de 1-3 overwinning werd het voor hem echter een avond om snel te vergeten. Wijnaldum speelde een matige wedstrijd en haalde bij lange na niet het niveau dat hij normaliter bij zijn club haalt. Volgens Erik Pieters is dat te wijten aan de rol die de middenvelder geniet in Oranje.

Wijnaldum vormde in Borisov samen met Davy Pröpper en Tonny Vilhena het middenveld. "Hij speelt bij het Nederlands elftal niet zoals hij bij Liverpool speelt. Het is moeilijk om te zeggen waar dat precies aan ligt, maar bij Liverpool heeft hij een controlerende rol en speelt hij meer in dienst van het elftal", zegt de linkervleugelverdediger van Stoke City bij De Tafel van Kees.

Pieters ontbrak zelf tot zijn grote frustratie opnieuw in de selectie van bondscoach Dick Advocaat. "Ik vind dat ik Nederlands elftal-waardig ben. Laat ik het zo zeggen: ik denk dat de trainers mij gewoon niet mogen. Ik heb geen idee waarom. Die vraag moet je niet aan mij stellen. Ik doe mijn best bij mijn club", aldus de ex-PSV'er, die van mening is dat het Nederlands elftal het moeilijk zou hebben in de Premier League. "Oranje tegen Watford? Dat kan wel eens een leuke wedstrijd worden."