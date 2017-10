Bosz voorspelt transfer van een miljard: ‘Ik denk dat we het gaan meemaken’

Neymar mag zich sinds afgelopen zomer de duurste voetballer ter wereld noemen, nadat hij voor 222 miljoen euro werd overgenomen door Paris Saint-Germain van Barcelona. Peter Bosz verwacht dat er voorlopig geen einde komt aan de torenhoge transfersommen in de voetbalwereld en hij denkt dat het niet lang zal duren voordat een transfer van een miljard euro te noteren valt.

De transferbedragen zijn behoorlijk gestegen nadat Cristiano Ronaldo in 2009 voor 94 miljoen euro werd weggehaald bij Manchester United door Real Madrid. Vorig jaar maakte Paul Pogba voor 105 miljoen euro de overstap van Juventus naar Old Trafford, terwijl afgelopen zomer Paris Saint-Germain zich liet gelden. Behalve de 222 miljoen euro voor Neymar, reserveerde de Franse grootmacht ook nog eens 180 miljoen euro voor Kylian Mbappé.

Na het vertrek van Neymar naar PSG, klopte Barcelona aan bij Borussia Dortmund voor Ousmane Dembélé. De Franse aanvaller vertrok voor 105 miljoen euro, een bedrag dat nog ver kan oplopen. “Ik denk dat we het gaan meemaken dat een speler voor totaal een miljard euro wordt overgenomen”, aldus Dortmund-trainer Bosz tegenover BILD.

Bosz zal op termijn rekening moeten houden met een vertrek van Pierre-Emerick Aubameyang, die afgelopen zomer al aasde op een transfer. “Hij is niet alleen belangrijk voor het team omdat hij veel doelpunten maakt, maar ook omdat hij altijd honderd procent geeft, of het nou op een training is of in de wedstrijd. Hij is haast meer dan een voetballer”, aldus Bosz. “Hij is een geweldig persoon en een echte leider.”