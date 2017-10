‘PSG wil Barcelona opnieuw dwarszitten en meldt zich in Engeland’

Paris Saint-Germain beroofde Barcelona afgelopen zomer na een lange transfersoap van Neymar en de koploper van de Ligue 1 is vastberaden om de Catalaanse club in januari opnieuw dwars te zitten. Volgens SPORT wil PSG Philippe Coutinho graag naar het Parc des Princes halen en Barcelona daarmee aftroeven.

De 25-jarige Braziliaanse middenvelder van Liverpool moest afgelopen zomer in Camp Nou al de opvolger worden van Neymar en diende zelfs een transferverzoek in bij zijn werkgever teneinde die overstap te realiseren. The Reds weigerden ondanks een bod van naar verluidt 125 miljoen euro echter mee te werken aan een vertrek van Coutinho, waarna Barcelona in zee ging met Ousmane Dembélé van Borussia Dortmund.

Barça zou zich in januari vervolgens opnieuw willen melden op Anfield, maar moet nu vrezen voor inmenging van PSG. De Franse grootmacht voorzag zijn selectie afgelopen zomer met de komst van Neymar en Kylian Mbappé al van de nodige aanvallende impulsen, maar wil nu ook Coutinho toevoegen aan zijn sterrenensemble. Technisch directeur Antero Henrique zou in opdracht van eigenaar Nasser Al-Khelaïfi reeds contact hebben opgenomen met de sterspeler van Liverpool.