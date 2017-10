‘In het buitenland word je getraind om te winnen, de mindset is er anders’

Het Nederlandse voetbal verkeert momenteel in beroerde staat, zo stellen kenners. Oranje ontbreekt volgend jaar vrijwel zeker op het WK in Rusland, terwijl de prestaties van de Eredivisie-clubs dit seizoen in de verschillende internationale competities ook niet om over naar huis te schrijven zijn. Volgens Hedwiges Maduro ligt een structureel probleem aan de basis van de sportieve malaise.

De 32-jarige middenvelder begon zijn loopbaan bij Ajax, maar speelde daarna in het buitenland voor Valencia, Sevilla en PAOK Saloniki. "Als ik de manier van trainen in Nederland vergelijk met die van in Spanje, dan is dat een wereld van verschil", zegt hij bij De Tafel van Kees. "Ik denk ten eerste dat alle spelers in Nederland te jong zijn, waardoor je eigenlijk fysiek niet goed kunt trainen. Je kunt van een jongen van 17 niet verwachten dat hij op dezelfde manier kan trainen als een jongen van 27."

Volgens Maduro, die op dit moment op Cyprus actief is bij Omonia Nicosia, kunnen de jonge talenten in Nederland ook op technisch en tactisch vlak niet meekomen met oudere spelers. "Als je op je 23e naar het buitenland gaat, verwacht de trainer daar dat je een man bent", vervolgt de ex-Ajacied, die zich vorig seizoen als speler van FC Groningen had verbaasd over de trainingswijze. "De nadruk lag op het aannemen en inspelen van een bal. Dat zie je in het buitenland niet. Daar word je getraind om wedstrijden te winnen. De mindset is er totaal anders. Tegen Lionel Messi of Zlatan Ibrahimovic wordt echt niet gezegd: 'hé, neem die bal met rechts aan, speel die bal strak in.'"