‘Watford-ster gearresteerd na flinke ruzie met vier prostituees in hotelkamer’

Watford telde vorig jaar liefst vijftien miljoen euro neer voor de komst van Isaac Success, maar de Engelse club beleeft vooralsnog weinig plezier aan de Nigeriaanse aanvaller. Success was in negentien wedstrijden in de Premier League, waarvan slechts twee als aanvaller, pas goed voor twee doelpunten en weet zondag in de tabloids alle aandacht op zich gevestigd na een wilde avond met liefst vier prostituees.

Success had de dames na een avondje stappen in Londen voor een bedrag van 2250 euro over laten komen naar een hotel. De 21-jarige flankspeler had zich er vermoedelijk veel van voorgesteld, maar was zo dronken dat hij uiteindelijk niet in staat bleek de daad te verrichten. Hij eiste zijn geld terug, maar omdat de dames daar geen gehoor aan gaven, ontwikkelde zich een ruzie. "Hij beschuldigde ons ervan hem te bedriegen en eiste zijn geld terug. Het was angstaanjagend", zo onthult Alexis Domergee in gesprek met The Sun.

"Hij betaalde ons alle vier ongeveer 560 euro om met hem te feesten", vervolgt de dame van dienst. "We begonnen ons uit te kleden op het moment dat het geld was overgemaakt naar onze rekeningen. Hij dronk echter Baileys uit de fles. Hij heeft minimaal twee van die flessen gedronken. Ik haalde zijn broek naar beneden en heb met de overige drie dames alles gedaan wat je je maar kunt voorstellen."

Het optreden van het viertal kon Success echter allerminst bekoren. "Hij raakte gefrustreerd, maar wat verwacht je als je twee flessen Baileys achterover werkt?", vraagt Domergee zich hardop af. De brunette vindt steun bij collega Michaela Carter. "Hij schepte de hele avond op over hoeveel hij wel niet verdiende en hoeveel plezier we zouden hebben. Hij heeft echter niet aan de hoge verwachtingen weten te voldoen. Hij oogde een beetje verlegen, waarschijnlijk omdat hij pas 21 is", zegt zij. "Na een kort gesprek nam Alexis het initiatief. Ze vertelde hem dat het tijd was voor business."

Success maakte het geld vervolgens onmiddellijk over naar de dames. "We lagen alle vijf op bed, maar plots realiseerden we ons dat de drank zijn tol had geëist", vervolgt Domergee. "Ik vertelde hem dat we niet langer konden blijven en dat we hem geen extra tijd konden geven. Toen klonk plots een hard geschreeuw, wat waarschijnlijk alle gasten in het hotel wakker heeft gemaakt. Dat was het moment dat ik de politie heb gebeld. We maakten allemaal veel geluid. Ik eindigde de avond met een kleine snee in mijn gezicht en een blauwe plek op mijn arm. Ik weet niet hoe dat is gebeurde. Daarnaast brak de hak van mijn Christian Louboutin-schoen ter waarde van 650 euro af." Nadat de politieagenten in het hotel arriveerden, werd Success gearresteerd.