‘Ik denk dat de trainers van Oranje mij gewoon niet mogen, geen idee waarom’

Erik Pieters is al jarenlang vaste basisspeler bij Stoke City, maar in de selectie van het Nederlands elftal wordt hij al geruime tijd over het hoofd gezien. Zijn laatste interland dateert van september 2014, toen hij in actie kwam tegen Italië. Hoe het komt dat Pieters sindsdien niet meer in beeld is bij Oranje, is voor hem een raadsel. Hij denkt dat de trainers ‘hem niet mogen'.

“Ik heb dit seizoen alles gespeeld. Alleen tegen Manchester United heb ik twee minuten aan blessuretijd gemist. Vorig seizoen speelde ik 36 van de 38 wedstrijden”, aldus Pieters zondag bij De Tafel van Kees. "Het is lastig. Ik heb er al vaak dingen over gezegd. Ik vind dat ik Nederlands elftal-waardig ben.”

Guus Hiddink, Danny Blind en Dick Advocaat verstuurden de ex-verdediger van PSV geen uitnodiging. "Laat ik het zo zeggen: ik denk dat de trainers mij gewoon niet mogen. Ik heb geen idee waarom. Die vraag moet je niet aan mij stellen. Ik doe mijn best bij mijn club."